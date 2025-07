Próbowaliśmy się skontaktować z Aleksandrą Leo. Jednak do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Przypomnijmy, szefową Ministerstwa Kultury jest obecnie Hanna Wróblewska , która zastąpiła na tym stanowisku Bartłomieja Sienkiewicza . Polityk KO wiosną 2024 roku dostał się do Parlamentu Europejskiego.

W środę dojdzie do zapowiadanych zmian w rządzie. Poinformował o tym rzecznik rządu Adam Szłapka . Obecnie w składzie gabinetu Donalda Tuska jest 26 ministrów, z czego siedmioro to ministrowie bez teki.

Kierownictwo w największej liczbie resortów pełnią członkowie Koalicji Obywatelskiej lub osoby rekomendowane przez KO . To 10 ministrów: Jakub Jaworowski (MAP), Barbara Nowacka (MEN), Andrzej Domański (MF), Hanna Wróblewska (MKiDN), Marzena Czarnecka (MP), Sławomir Nitras (MSiT), Tomasz Siemoniak (MSWiA), Radosław Sikorski (MSZ), Adam Bodnar (MS), Izabela Leszczyna (MZ).

Związani z Nową Lewicą ministrowie to: Krzysztof Gawkowski (wicepremier, MC), Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (MRPiPS), Marcin Kulasek (MNiSW).

Ministrami bez teki są: minister - członek Rady Ministrów, szef KPRM Jan Grabiec (KO); minister - członek Rady Ministrów, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek (rekomendowany przez KO); minister ds. UE Adam Szłapka (KO), który został też rzecznikiem rządu; minister - członek Rady Ministrów Marcin Kierwiński (KO); ministra ds. równości Katarzyna Kotula (Nowa Lewica); ministra do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz (KO); ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego; przewodnicząca Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Adriana Porowska (Polska 2050).