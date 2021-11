Hołownia proponuje referendum. Kukiz: Nie wiem, co mu się odmieniło

Oprac.: Łukasz Szpyrka Polska

Szymon Hołownia w programie "Gość Wydarzeń" zaproponował referendum w sprawie aborcji, by rozstrzygnąć kwestię, która od roku budzi w Polsce duże emocje. Co na to jeden z największych zwolenników referendalnych rozwiązań Paweł Kukiz? - Kiedyś Hołownia mówił, że referenda są za drogie. Nie wiem, co mu się nagle odmieniło - powiedział Interii polityk.

Zdjęcie Paweł Kukiz / Beata Zawadzka / East News