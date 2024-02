O tym, że Grzegorz Braun odzyskał pełnię praw członka klubu Konfederacji, jako pierwszy poinformował Przemysław Wipler na antenie Radia Plus. Kiedy zapytaliśmy parlamentarzystę o szczegóły, odesłał nas do Rady Liderów, która podejmowała tę decyzję. - To ich proszę pytać - powiedział nam polityk.