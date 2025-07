Tego samego dnia europoseł znieważył Łukasza Szumowskiego (...) "pomawiając go" o wykonywanie obowiązków służbowych w stanie po użyciu alkoholu. Zdaniem prokuratury mogło to poniżyć byłego ministra i narazić na utratę zaufania.

Czynności procesowe dotyczyły też głośnych zdarzeń z 12 grudnia 2023 roku (...), kiedy to na terenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Braun dokonał publicznego znieważenia grupy ludności z powodu jej przynależności wyznaniowej. Chodzi o słowa: "tacy jak pani to wstyd, nie powinno was być ", które padły z ust europosła oraz "złośliwe" przeszkodzenie w zapaleniu świec w świeczniku Chanukija i "publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej", polegające na zgaszeniu przy użyciu gaśnicy zapalonych świec.

"W dniu 9 czerwca 2024 roku odbyły się w Polsce wybory do Europarlamentu, w wyniku których Grzegorz Braun stał się członkiem Europarlamentu, co spowodowało konieczność uzyskania zgody właściwego gremium na pociągniecie do odpowiedzialności karnej posła do Parlamentu Europejskiego Grzegorza Brauna" - wyjaśnił prokurator.