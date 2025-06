- Są tutaj politycy i polityczki lewicy. Jest to szczególnie ważne w czasie, kiedy poseł Braun dewastuje wystawę, która znalazła się w Sejmie na zaproszenie Anny Marii Żukowskiej i która była legalna. Na szczęście po złożeniu przez nas pisma do Szymona Hołowni o wpisanie posła Brauna na listę z zakazem wstępu do Sejmu, takie decyzje zostały podjęte. Zostały także podjęte decyzje ws. zmian procedur postępowania Straży Marszałkowskiej - mówiła Katarzyna Kotula.