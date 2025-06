Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna zdobyłaby 6 proc. głosów - wynika z badania IBRiS dla Polsat News.

- Pierwszym z nich jest tradycyjny nurt endecki , narodowo-katolicki, kojarzony z tradycją Romana Dmowskiego. Z tego niegdyś korzystała Liga Polskich Rodzin, Radiu Maryja te kwestie były też bliskie - mówi prof. Chwedoruk. Jak zaznacza, to czynnik wciąż obecny, choć w dobie laicyzacji mniej znaczący, o wymiarze niemal niszowym.

- Drugi czynnik to kwestia prowokacji i pastiszu zarazem - wskazuje politolog. I zaznacza, że chodzi o cały szereg akcji, jakie na koncie ma Grzegorz Braun - od zdjęcia ukraińskiej flagi z jednego z urzędów, przez zniszczenie wystawy na rzecz osób LGBT plus po zgaszenie świecy chanukowej gaśnicą.

- To, w dobie sprofesjonalizowanej polityki, gdy politycy wygłaszają z reguły dobrze przygotowane komunikaty, przykuwa uwagę - zauważa prof. Chwedoruk.

- Od wielu miesięcy zauważalny jest postępujący rozjazd między społecznymi nastrojami - wśród wszystkich elektoratów, choć w największym procencie wśród elektoratów bardziej prawicowych - a polityką prowadzoną przez polskie elity wobec Ukrainy - wskazuje politolog. Jak zaznacza, to odnosi się to do różnych wymiarów.