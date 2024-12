800 plus. Zmiany w terminarzu wypłat

Co to jest 800? Jak złożyć wniosek o świadczenie?

Świadczenie 800 plus to program wsparcia finansowego dla rodzin wychowujących dzieci, którego wysokość wzrosła z 500 zł do 800 zł miesięcznie od 1 stycznia 2024 roku. Jest przyznawane na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziny. Okres obowiązywania świadczenia pokrywa się z cyklem rocznym, trwając od 1 czerwca danego roku do 31 maja kolejnego. Wnioski można składać w określonych terminach, co wpływa na moment rozpoczęcia wypłat i możliwość otrzymania wyrównania. Więcej informacji o programie można znaleźć na oficjalnej stronie ZUS.