Program Aktywny Rodzic. Kiedy pieniądze wpłyną na konta?

ZUS zapowiedział wypłatę środków wchodzących w skład programu Aktywny Rodzic. Świadczenia za październik powinny trafić na konta rodziców już 29 listopada. W ten dzień zostaną również wypłacone środki z tytułu świadczenia "aktywnie w żłobku". Trafią one na rachunki bankowe żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Zgodnie z komunikatem przekazanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wypłaty w kolejnych miesiącach będą dokonywane za miesiąc poprzedni. Dotyczy to zarówno świadczeń "aktywni rodzice w pracy", jak i "aktywnie w domu" oraz "aktywnie w żłobku". Oznacza to, że na przykład w grudniu dostaniemy pieniądze za listopad.

W przypadku świadczenia "aktywni rodzice w pracy" ZUS będzie co miesiąc weryfikował, czy rodzice są nadal aktywni zawodowo. Do tego celu zostaną wykorzystane dane z ZUS i KRUS aktualizowane o informacje od pracodawców i osób prowadzących działalność gospodarczą.

Czym jest program Aktywny Rodzic? Tyle wyniosą świadczenia

12 czerwca 2024 roku w Dzienniku Ustaw RP została ogłoszona Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka Aktywny Rodzic. Wprowadza ona trzy świadczenia przysługujące rodzicom, którzy wychowują małe dzieci. Wnioski o ich przyznanie można składać od 1 października.

Pierwsze świadczenie "aktywni rodzice w pracy", jak sama nazwa wskazuje, jest skierowane do aktywnych zawodowo rodziców, którzy wychowują dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Wsparcie wynosi 1500 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy od 12. do 35. miesiąca życia dziecka. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności jest to 1900 zł miesięcznie.

Drugie świadczenie to "aktywnie w żłobku". Jest ono kierowane do rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech. Świadczenie stanowi dofinansowanie do kosztów związanych z pobytem dziecka w żłobku, klubie dziecięcym bądź opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna. Wysokość wsparcia to 1500 zł miesięcznie lub 1900 zł miesięcznie w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Świadczenie "aktywnie w domu" będzie wypłacane w wysokości 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące. Jak czytamy na stronie rządowej: "Jest to wsparcie kierowane do tych rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, którzy nie będą uprawnieni lub z własnej woli nie zdecydują się na skorzystanie ze świadczenia "aktywni rodzice w pracy" lub "aktywnie w żłobku", gdyż w szczególności pozostaną nieaktywni zawodowo lub ich dziecko nie uczęszcza do instytucji opieki".