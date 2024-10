Pracownia SW Research - w sondażu dla rp.pl - zapytała Polaków czy, ich zdaniem, świadczenie 800 plus powinno zostać zlikwidowane lub ograniczone.

Jak informuje sondażowania, za ograniczeniem lub likwidacją programu opowiedziała się ponad połowa respondentów. Łącznie było to 53,7 proc.

Sondaż. 800 plus do likwidacji? Polacy wskazują

16,1 proc. badanych w sondażu stwierdziło, że świadczenie powinno być zlikwidowane, a 37,6 proc. respondentów uważa, że liczba odbiorców świadczenia 800 plus powinna być zmniejszona.

25 proc. ankietowanych postuluje utrzymanie świadczenia 800 plus w obecnej formie. Z kolei 15,6 proc. respondentów chce, aby zostało ono utrzymane i by było podnoszone. 5,7 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Program 800 plus. Na czym polega?

Program Rodzina 800 plus to świadczenie wychowawcze, które przysługuje wszystkim rodzicom i opiekunom dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia, niezależnie od poziomu dochodów rodziny.