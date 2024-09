Niż genueński Boris nie daje o sobie zapomnieć. Gwałtowne opady doprowadziły do wezbrań rzek i potoków, a w konsekwencji powodzi na południowym zachodzie Polski.

Powódź 2024. Wrocław. Jacek Sutryk: fali spodziewamy się około godz. 12

- Fali spodziewamy się około godz. 12. Wczoraj do późnych godzin nocnych byliśmy tam zresztą na miejscu. Były Wojska Obrony Terytorialnej , strażacy, policja. Były podnoszone - i to znacznie - wały przeciwpowodziowe, które chronią koryto Bystrzycy - wyliczył prezydent Wrocławia.

Jak zauważył samorządowiec, "przy tych większych zrzutach na poziomie 600 m3/s rzeka dalej pozostawała w korycie, nie angażowała polderów zalewowych". - Pojawiła się woda na ul. Głównej na Stabłowicach i to jest akurat woda z rowu melioracyjnego, która nieznacznie przekracza ulicę i następnie spływa do rzeki Bystrzyca. Monitorujemy to - dodał.