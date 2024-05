"Bezwstydnie kopiują głupie rzeczy z Ameryki. Jakie to żenujące " - napisał Elon Musk , komentując zarządzenie prezydenta Rafała Trzaskowskiego , którego celem ma być przeciwdziałanie dyskryminacji w warszawskim ratuszu ze względu na wiek, płeć, orientację czy narodowość.

Oznacza to, że w stołecznych urzędach pracownicy administracji m.in. nie będą mogli eksponować symboli religijnych, zobowiązani będą do respektowania praw osób w związkach jednopłciowych i zwracania się do każdego tak, jak dana osoba sobie życzy.