W skrócie Roman Giertych otrzymał 35 tysięcy złotych zadośćuczynienia za zatrzymanie sprzed pięciu lat.

Polityk domaga się, by odpowiedzialność finansową ponieśli konkretni prokuratorzy oraz Zbigniew Ziobro.

Giertych złożył zawiadomienia wobec funkcjonariuszy CBA za przekroczenie uprawnień.

Roman Giertych poinformował, że w środę warszawski sąd apelacyjny wydał wyrok, w którym nakazał zapłacić politykowi 35 tysięcy złotych zadośćuczynienia, z tytułu "nielegalnego, bezpodstawnego zatrzymania", do którego doszło pięć lat wcześniej.

- Skarb Państwa jest zobowiązany wypłacić mi 35 tysięcy. Zgodnie z zasadami Kodeksu postępowania karnego, w sytuacji, w której Skarb Państwa musi wypłacić osobie zatrzymywanej zadośćuczynienie, wówczas Skarbowi Państwa przysługuje roszczenie regresowe - wskazał Giertych podczas konferencji prasowej.

Dalej wyjaśnił, że to roszczenie zwrotne "do osób, które podjęły decyzję o tym nielegalnym zatrzymaniu".

Roman Giertych otrzyma odszkodowanie. Wskazuje na Zbigniewa Ziobrę

Giertych dodał, że decyzję podjął wówczas prokurator Marcin Jędruszczak z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. - Tak naprawdę, z akt postępowania, Skarb Państwa posiada na ten temat wiedzę (...), wynika, że wszelkie decyzje w tej sprawie były prowadzone, konsultowane, decydowane przez pana prokuratora Święczkowskiego (wówczas prokurator krajowy - red.) i pana Zbigniewa Ziobro - oświadczył Giertych.

Następnie stwierdził, że w tej sytuacji obecny prokurator generalny ma "nie tylko prawo, ale i obowiązek" wystąpić z roszczeniem regresowym "do tych dwóch panów (...) o stosowną zapłatę". - Być może solidarnie z prokuratorami, którzy bezpośrednio podejmowali decyzje w tej sprawie - komentował polityko KO.

Sprawa Polnordu. Roman Giertych składa zawiadomienie

Zdaniem Giertycha działanie takie byłoby uzasadnione i byłoby "klamrą" w sprawie Polnordu. Roman Giertych zaznacza, że sprawa miała go publicznie obciążyć. Polityk poinformował również o złożeniu zawiadomień dotyczących funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy zajmowali się tą sprawą.

- Wiedząc, że CBA w ogóle nie ma prawa do zajmowania się tego typu sprawami, bo to nie jest policja polityczna, prowadzili te postępowania. Pan Artur Chudziński, Wojciech Murawski będą głównymi wskazanymi w tym zawiadomieniu. Myślę, że powinni ponieść odpowiedzialność karną w związku z przekroczeniem swoich uprawnień, niedopełnieniem obowiązków. Robili to w interesie partii, którą wspierali, czyli PiS - zaznaczył w Sejmie Roman Giertych.

