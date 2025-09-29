Przesłuchanie Zbigniewa Ziobry przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa jeszcze trwa, a Roman Giertych już poinformował o podjęciu kroków prawnych wobec byłego ministra sprawiedliwości.

Ziobro o inwigilacji Giertycha: Organy doszły do wniosku, że jest złodziejem

"Składam zawiadomienie na pana Ziobrę. Składa fałszywe zeznania, zniesławia i znieważa" - napisał na platformie X Giertych.

Ruch posła KO jest wynikiem wypowiedzi Ziobry, który tłumaczył komisji powody jego inwigilacji. Przesłuchiwany przyznał, że system był wykorzystywany do badania sprawy Polnord. - Podobno ścigaliśmy niewinnegoRomana Giertycha. Organy doszły do wniosku, że Giertych jest złodziejem, który wyprowadzał pieniądze ze spółki - powiedział Ziobro.

- Giertych ma prawo mnie nienawidzić, bo nadzorowałem tę sprawę - dodał polityk PiS.

Polityk KO odpowiada: Zero pozostanie zawsze zerem

Giertych we wpisie odpowiedział na zarzuty ze strony Ziobry. "Przegrał ze mną w sądach sześć razy gdy próbował udowadniać swoje plugawe i fałszywe oskarżenia. Mścił się za to, że go nie przyjąłem do pracy, to wymyślił aferę. Podsłuchiwał mnie Pegasusem i na końcu nawet CBA mu powiedziało, że nie znalazło żadnych przestępstw" - napisał polityk KO.

"Zero pozostanie zawsze zerem" - dodał.

Roman Giertych był jedną z 12 osób zatrzymanych w połowie października 2020 r. w związku ze śledztwem dotyczącym wyprowadzenia i przywłaszczenia łącznie około 92 mln zł ze spółki Polnord.

Zatrzymanym w sprawie przedstawiono zarzuty przywłaszczenia środków spółki i wyrządzenia firmie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, a także prania brudnych pieniędzy. W styczniu tego roku Prokuratura Regionalna w Lublinie umorzyła to postępowanie. Według ustaleń śledczych nie doszło do popełnienia przestępstwa.

Komisja śledcza ds. Pegasusa. Zbigniew Ziobro doprowadzony

Służby zatrzymały i doprowadziły w poniedziałek posła PiS Zbigniewa Ziobrę na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa.

Były minister uważa, że komisja działa nielegalnie, uzasadniając to wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 10 września zeszłego roku stwierdzającym, że uchwała Sejmu o powołaniu tej komisji jest niekonstytucyjna.

Podczas posiedzenia komisji skorzystał z prawa do swobodnej wypowiedzi.

- Ja byłem inicjatorem zakupu tego systemu. Tak, że dobrze trafiliście państwo, co do mojego przesłuchania, tylko że w niewłaściwym czasie, bo po delegalizacji waszej komisji - powiedział Ziobro poproszony przez przewodniczącą komisji Magdalenę Srokę (PSL) o rozwinięcie wątku zakupu oprogramowania Pegasus.

Zbigniew Ziobro zatrzymany na lotnisku. Będzie doprowadzony przed komisję ds. Pegasusa Polsat News Polsat News