Ziobro zeznaje, a Giertych składa zawiadomienie. "Ma prawo mnie nienawidzić"
"Składam zawiadomienie na pana (Zbigniewa - red.) Ziobrę. Składa fałszywe zeznania, zniesławia i znieważa" - przekazał Roman Giertych, podczas, gdy były minister sprawiedliwości zeznaje przed komisją śledczą ds. Pegasusa. To wynik wypowiedzi Ziobry, który tłumaczył powody inwigilacji posła.
Przesłuchanie Zbigniewa Ziobry przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa jeszcze trwa, a Roman Giertych już poinformował o podjęciu kroków prawnych wobec byłego ministra sprawiedliwości.
Ziobro o inwigilacji Giertycha: Organy doszły do wniosku, że jest złodziejem
"Składam zawiadomienie na pana Ziobrę. Składa fałszywe zeznania, zniesławia i znieważa" - napisał na platformie X Giertych.
Ruch posła KO jest wynikiem wypowiedzi Ziobry, który tłumaczył komisji powody jego inwigilacji. Przesłuchiwany przyznał, że system był wykorzystywany do badania sprawy Polnord. - Podobno ścigaliśmy niewinnegoRomana Giertycha. Organy doszły do wniosku, że Giertych jest złodziejem, który wyprowadzał pieniądze ze spółki - powiedział Ziobro.
- Giertych ma prawo mnie nienawidzić, bo nadzorowałem tę sprawę - dodał polityk PiS.
Polityk KO odpowiada: Zero pozostanie zawsze zerem
Giertych we wpisie odpowiedział na zarzuty ze strony Ziobry. "Przegrał ze mną w sądach sześć razy gdy próbował udowadniać swoje plugawe i fałszywe oskarżenia. Mścił się za to, że go nie przyjąłem do pracy, to wymyślił aferę. Podsłuchiwał mnie Pegasusem i na końcu nawet CBA mu powiedziało, że nie znalazło żadnych przestępstw" - napisał polityk KO.
"Zero pozostanie zawsze zerem" - dodał.
Roman Giertych był jedną z 12 osób zatrzymanych w połowie października 2020 r. w związku ze śledztwem dotyczącym wyprowadzenia i przywłaszczenia łącznie około 92 mln zł ze spółki Polnord.
Zatrzymanym w sprawie przedstawiono zarzuty przywłaszczenia środków spółki i wyrządzenia firmie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, a także prania brudnych pieniędzy. W styczniu tego roku Prokuratura Regionalna w Lublinie umorzyła to postępowanie. Według ustaleń śledczych nie doszło do popełnienia przestępstwa.
Komisja śledcza ds. Pegasusa. Zbigniew Ziobro doprowadzony
Służby zatrzymały i doprowadziły w poniedziałek posła PiS Zbigniewa Ziobrę na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa.
Były minister uważa, że komisja działa nielegalnie, uzasadniając to wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 10 września zeszłego roku stwierdzającym, że uchwała Sejmu o powołaniu tej komisji jest niekonstytucyjna.
Podczas posiedzenia komisji skorzystał z prawa do swobodnej wypowiedzi.
- Ja byłem inicjatorem zakupu tego systemu. Tak, że dobrze trafiliście państwo, co do mojego przesłuchania, tylko że w niewłaściwym czasie, bo po delegalizacji waszej komisji - powiedział Ziobro poproszony przez przewodniczącą komisji Magdalenę Srokę (PSL) o rozwinięcie wątku zakupu oprogramowania Pegasus.