- Mariusz Błaszczak wprowadzał opinię publiczną w błąd, mówiąc, że o rakiecie odnalezionej pod Bydgoszczą dowiedział się dopiero w kwietniu, kiedy odnalazła ją osoba jadąca na koniu - powiedział Cezary Tomczyk z KO. Wiceminister obrony narodowej wskazał, że informacje dotyczące całej sprawy "w większości są ciągle niejawne". Do słów wiceministra odniósł się Mariusz Błaszczak. "W raporcie NIK jest potwierdzenie, że wszystko co mówiłem ws. rakiety pod Bydgoszczą to prawda" - podkreślił.