Spotkanie Szymona Hołowni z Mateuszem Morawieckim. "Nie tanie porachunki, a tanie rachunki"

Na pytanie, dlaczego zerowy VAT na żywność ma zostać wprowadzony dopiero teraz, premier odpowiedział, że jest to potrzeba czasów, kiedy inflacja pozostaje stosunkowo wysoka i dlatego chcą wprowadzić ją teraz. Odniósł się także do wakacji kredytowych. Stwierdził, że o tym projekcie mówił już we wrześniu, a więc przed wyborami.

- Pewne pomysły dzisiejszej opozycji nie są dobre dla obywateli, a chciałbym, abyśmy wszyscy reprezentowali dobro obywateli. One są przede wszystkim łagodniejsze dla sektora bankowego, a banki będą miały bardzo wysoki dochód w przyszłym roku . Nie ma co żałować banków, więc zróbmy tak, aby z wakacji kredytowych, jak największa liczba osób, które są w potrzebie, mogła skorzystać - podał.

M. Morawiecki o in vitro: Ja za tym zawsze optowałem

Premier był pytany przez dziennikarzy w Sejmie, czy będzie głosował za refundacją metody in vitro z budżetu państwa. - Ja akurat osobiście za tym zawsze optowałem. Znam wiele par, które też z tej procedury korzystają. Wiem, jak bardzo ważne jest to, aby realizować wszystkie możliwe środki po to, aby potomstwo mogło się pojawić - znaczył i dodał, że metoda in vitro zawsze była dopuszczalna.