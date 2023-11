Przemysław Czarnek został zapytany na antenie Radia Zet o to, kiedy premier Mateusz Morawiecki przedstawi skład nowego rządu. Minister edukacji wskazał, że najpóźniejszym możliwym terminem jest 27 listopada zgodnie z Konstytucją. Podkreślił, że nie ma informacji, by decyzja została podjęta wcześniej.

Nowy rząd i wotum zaufania. Przemysław Czarnek daje 10 proc.

- Musi to być rząd, który będzie pokazywał wolę pana premiera zjednania sobie przynajmniej części posłów z poszczególnych ugrupowań, którzy będą chcieli opowiadać się za Dekalogiem Polskich Spraw i będą w Koalicji Polskich Spraw. To jest zupełnie oczywiste - podkreślił Czarnek, który dodawał, że Mateusz Morawiecki prawdopodobnie rozmawia z osobami, które mogłyby być w koalicji, ale jeszcze się nie zdecydowały.

In Vitro. Przemysław Czarnek jest na "nie"

We wcześniejszym fragmencie programu Czarnek był pytany o propozycję Władysława Kosiniaka-Kamysza , który zapowiedział, że podjęcie działań w kwestii refundacji in vitro w Polsce.

"Jedną z pierwszych decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości było zlikwidowanie dofinansowania programu in vitro . Zmieni się to w najbliższą środę. Przywrócimy szansę na szczęście tysiącom polskich rodzin" - przekazał lider ludowców.

- In vitro w Polsce jest legalne. jeśli ktoś chce z niego korzystać, to proszę uprzejmie - dodał Przemysław Czarnek.

Przemysław Czarnek: Przywróciliśmy szczęście rodzinom 500 plus

- Bon rodzicielski trzeba jeszcze doprecyzować , chciałbym usłyszeć od pana premiera na co dokładnie te środki finansowe miałyby pójść i będziemy to rozważać. Natomiast ja będę na pewno przeciwko finansowaniu in vitro z budżetu państwa - mówił, dodając, że środki te można przeznaczyć m.in. na finansowanie pobytów seniorów w domach opieki społecznej.

- Tu się pan Władysław Kosiniak-Kamysz głęboko myli. Otóż my polskim rodzinom szczęście przywróciliśmy wówczas, kiedy on skończył rządzić w 2015 r. i kiedy my wprowadziliśmy 500 plus, a teraz będzie 800 plus dla wszystkich dzieci, we wszystkich rodzinach w całej Polsce. Dziesiątki miliardów złotych na szczęście dla polskich rodzin. Różnimy się w tym względzie - podsumował.