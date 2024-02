Działacz partii Ziobry zatrzymany. Policja wkroczyła do szkoły

19-letni Klaudiusz B. został zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze zabrali go ze szkoły. Lubelski działacz Suwerennej Polski jest podejrzany o kradzież ponad 40 tys. złotych. "Będę aktywnie działał na rzecz wymiaru sprawiedliwości" - deklarował jeszcze we wrześniu. Grozi mu do 10 lat więzienia.