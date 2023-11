Sopot. Michał B. usłyszał wyrok. Groził Donaldowi Tuskowi

Z ustaleń mediów wynika, że mężczyzna zeznał, iż tego dnia pokłócił się z rodziną i pił alkohol. Dalej Michał B. miał obejrzeć program w TVP, w którym dowiedział się o możliwości likwidacji "trzynastki" i 500+ przez PO. To z kolei miało wyprowadzić go z równowagi i pchnąć do wysłania maila z groźbą do lidera Koalicji Obywatelskiej.