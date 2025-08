- Mam nadzieję , że do tego spotkania dojdzie. Ono było umawiane przez pana prezydenta Dudę jeszcze podczas wizyty pana marszałka Hołowni w Pałacu Prezydenckim, gdy były dokonywane zmiany w rządzie - przekazała.

Rozmowę z marszałkiem Sejmu Andrzej Duda zapowiedział już w sobotę w wywiadzie udzielonym telewizji wPolsce24. - Będę rozmawiał z panem marszałkiem Hołownią w przyszłym tygodniu, jesteśmy umówieni , zresztą, szczerze mówiąc, umówiliśmy się już wcześniej na to spotkanie, żeby jeszcze porozmawiać przed zaprzysiężeniem i przed zakończeniem przeze mnie prezydenckiej misji - mówił prezydent.

Jak stwierdził, potrzeba rozmowy pojawiła się m.in. w związku ze słowami Szymona Hołowni wypowiedzianymi na antenie Polsat News. Marszałek Sejmu stwierdził, że próbowano namówić go do zamachu stanu i zablokowania zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Słowa Hołowni wzbudziły duże kontrowersje i krytykę ze strony koalicjantów. Marszałek tłumaczył później, że nie miał na myśli zamachu stanu w sensie prawnym, a określenie to miało służyć jako opis sytuacji politycznej.