To tylko kilka przykładów. Tłum skandował też nazwisko Nawrockiego i domagał się budowy CPK . Podobnie jak sam kandydat.

O wielkich inwestycjach Karol Nawrocki mówił w przemówieniu. Obiecywał, że "będzie się bił" o budowę mieszkań dla młodych . Podkreślał znaczenie energetyki jądrowej z zastrzeżeniem, że do czasu wdrożenia atomu Polska nie powinna odchodzić od węgla.

Karol Nawrocki na placu Zamkowym krytykował rząd Donalda Tuska i unijny Zielony Ład . Obiecywał, że za jego rządów młodzi Polacy "nie będą wyjeżdżać na szparagi do Niemiec". To retoryka jeszcze z kampanii PiS w 2015 roku, ale najwidoczniej wciąż żywa, podobnych argumentów używali uczestnicy marszu.

Nie zabrakło też krytyki pod adresem Rafała Trzaskowskiego . Jeden z uczestników marszu głośno nazywał go "warszawskim cykorem".

W przemówieniu samego Nawrockiego były też jednak elementy przekazu pozytywnego. "Jesteśmy tutaj jeden obok drugiego, nie jeden przeciw drugiemu" - podkreślał kandydat. Nawiązał też do konkurencyjnego Wielkiego Marszu Patriotów , wspierającego kandydaturę Trzaskowskiego.

- To, co nas łączy, to wizja bezpiecznej Polski - mówił. - Być może nawet tych, którzy są nieświadomi i poszli dziś na marsz Donalda Tuska. Oni też chcą bezpiecznej Polski - ocenił.