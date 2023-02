Zakaz pieców gazowych w domach. Znów będzie trzeba wymieniać ogrzewanie?

Obecnie ponad 40 proc. domów w miastach ogrzewanych jest za pomocą gazu. Liczba kotłów gazowych instalowanych w budynkach jednorodzinnych w ostatnich latach również znacznie wzrosła m.in. dzięki programowi "Czyste Powietrze" . Zaproponowany przez Komisję Europejską pakiet Fit for 55 podważa jednak zasadność takiego rozwiązania.



Fit for 55 i zakaz instalacji pieców gazowych

"Fit for 55" to zbiór nowych przepisów klimatycznych, których celem jest redukcja emisji o 55 proc. Unia Europejska chce osiągnąć ten wynik do 2030 roku.

Jednym z kroków ma być wprowadzenie zakazu instalacji pieców węglowych, olejowych i gazowych w nowych budynkach do 2027 r. W późniejszym okresie przepis ten miałby objąć również modernizowane nieruchomości. Według zapowiedzi zakaz instalacji pieców gazowych w starszych domach miałby wejść w życie do 2030 r.

Plan ten jest dość zaskakujący, tym bardziej że w Polsce od lat trwa proces wymiany kopciuchów na bardziej ekologiczne piece , do których do tej pory zaliczano również kotły gazowe. Okazuje się jednak, że może być to błędne założenie.

Zakaz pieców gazowych a odejście od rosyjskiego surowca

- Gaz jest paliwem kopalnym i też jest emisyjny, choć nieco mniej niż węgiel. Ponadto różnica w emisyjności tych paliw zależy od tego, czy podczas wydobycia, transportu i przechowywania gazu następuje ucieczka metanu i w jakiej skali, czyli jak duża jest dodatkowa emisja do atmosfery - mówi Interii przedstawicielka Koalicji Klimatycznej Urszula Stefanowicz.

Podkreśla również, że celem Unii Europejskiej jest odejście od wykorzystywania wszystkich paliw kopalnianych, nie tylko węgla. Oprócz ekologii, która stanowi kwestię nadrzędną, duże znaczenie ma także uniezależnienie się od rosyjskiego gazu.

Alternatywę dla powszechnie instalowanych kotłów gazowych mają stanowić przede wszystkim pompy ciepła oraz inne odnawialne źródła energii.



Czy będzie trzeba wymieniać piece gazowe?

Wbrew niektórym opiniom plan nie zakłada konieczności demontażu istniejących już instalacji.

- Wprowadzenie zakazu instalowania pieców gazowych nie oznacza, że z dnia na dzień wszystkie piece gazowe znikną z domów. UE nie wprowadza zakazów na poziomie obywatela, ale na poziomie rynku, próbując go zmodyfikować tak, byśmy zbliżali się do zerowej emisji - wyjaśnia Urszula Stefanowicz.



Zakaz instalacji pieców gazowych na terenie UE. Czy przepisy wejdą w życie?

Obecnie nie wiadomo jednak nawet, czy przepisy zostaną przyjęte w obecnym kształcie. Aby weszły w życie, najpierw muszą zostać zaakceptowane przez Parlament Europejski oraz Radę Europejską.



Specjaliści przewidują jednak, że pomysł odejścia od gazu jako źródła ciepła zostanie przyjęty, ponieważ jest zgodny z realizowaną do tej pory przez wspólnotę polityką klimatyczną.

W Radzie obowiązują głosowania większościowe, co uniemożliwia zablokowanie projektu przez jeden kraj. Obecne założenia będą jednak dyskutowane, możliwe jest również wprowadzania pewnych zmian, raczej nie będą one jednak podważały głównego założenia.

