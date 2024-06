- To nie jest normalna procedura, a próba siłowego odwołania - ocenił prezydent. Decyzję MSZ o zakończeniu misji ambasadorów RP przy NATO, we Włoszech, Peru i na Łotwie. Andrzej Duda zapewnił, że jest gotowy do dialogu z rządem w tej sprawie, ale "trzeba działać rozsądnie". Tymczasem z otoczenia Donalda Tuska płyną sygnały, że w ciągu kilku tygodni może wrócić stary konflikt.