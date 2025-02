Przewodniczący Rady Europejskiej w Polsce. Rozmowy z premierem

W planach jest również spotkanie członków delegacji. Według oficjalnego kalendarium o 10:20 premier Donald Tusk i przewodniczący RE mają wystąpić we wspólnym oświadczeniu.

Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa prowadzi konsultacje z unijnymi przywódcami w ramach przygotowań do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej , które zaplanowano na 6 marca. Wówczas europejscy liderzy rozmawiać będą o Ukrainie i wzmocnieniu europejskiej obronności .

- Postanowiłem zwołać specjalne posiedzenie Rady Europejskiej 6 marca. To decydujący moment dla bezpieczeństwa Ukrainy i Europy. Podczas konsultacji z europejskimi liderami usłyszałem o wspólnym zobowiązaniu do stawienia czoła tym wyzwaniom na szczeblu UE: wzmocnienia europejskiej obronności i zdecydowanego przyczynienia się do pokoju na naszym kontynencie oraz długoterminowego bezpieczeństwa Ukrainy - zapowiedział Costa.