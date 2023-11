Politycy Konfederacji ogłosili to w czasie krótkiej konferencji prasowej. - To jest ustawa o kwocie wolnej od podatku PIT w wysokości 60 tysięcy złotych i ustawa o dobrowolnym ZUS-ie dla przedsiębiorców - powiadomił poseł Konfederacji Stanisław Tyszka.

Konfederacja z wpadką. Problemy z ustawą

Wpadki Konfederacji w Sejmie. Sławomir Mentzen się odcina

Zauważona pomyłka została ostatecznie przez Konfederację poprawiona. Mimo to pewien niesmak pozostał , o czym powiedział w najnowszym opublikowanym filmie sam Sławomir Mentzen. - Nie wyszło to najlepiej . Miało być dobrze, a wyszło zabawnie - ocenił polityk.

- Niestety moi koalicjanci popełnili błąd: złożyli poprawkę z błędem, potem zrobili poprawkę, która też, zdaje się, miała błąd, potem drugi raz był błąd w poprawce i chyba dopiero teraz do Sejmu trafi poprawiona wersja - opisał lider Konfederacji. - Ja nie miałem z tym projektem nic wspólnego, nawet go nie czytałem, nie podpisywałem, nie widziałem go na oczy, nie pokazali mi go. No i niestety wyszło, jak wyszło - podsumował wpadki swojej partii poseł Mentzen.