Donald Tusk na granicy z Białorusią. Złożył deklarację

W sobotę rano szef rządu zjawił się w podlaskiej miejscowości Karakule , gdzie zlokalizowana jest baza Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie . Pracującym na granicy z Białorusią mundurowym złożył wyrazy "najwyższego uznania" za wypełnianie "niezwykle odpowiedzialnych zadań". - Przyjechałem przede wszystkim po to, żeby dowódcy i podkomendni nie mieli żadnych wątpliwości, że państwo polskie i rząd są z nimi w każdej sytuacji na granicy - stwierdził.

Miejsce to nazwał "absolutnie wyjątkowym" ze względu na migracyjną presję , jaką wywiera Mińsk na Polskę. Ocenił, iż mamy do czynienia z "postępującą wojną hybrydową". - Państwo o coraz częściej agresywnych zamiarach wobec Polski, jakim jest Białoruś , współorganizuje proceder na granicy - podkreślił.

Donald Tusk: Będziemy kontynuować działania na rzecz obrony granicy

Premier przypomniał, że sprawa obcokrajowców pojawiających się na granicy z Białorusią "budzi emocje", chociażby wśród członków organizacji chcących pomagać tym ludziom. - Nie może to przesłaniać najważniejszego faktu: od (służb na granicy - red.) na co dzień, od rana do wieczora, zależy bezpieczeństwo wszystkich Polek i Polaków - zauważył.