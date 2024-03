Donald Tusk dołączył do trendu. "Mam widok na kaczki"

"Świetne!" - tak Krzysztof Brejza skomentował nowe nagranie Donalda Tuska opublikowane na platformie TikTok. Polityk KO udostępnił je w serwisie X.

Premier dołączył do jednego z popularnych na TikToku trendów. - Jestem premierem, więc to oczywiste, że muszę załatwiać kilka rzeczy na raz. Jestem premierem, wiec to oczywiste, że mam widok na kaczki... w Łazienkach - mówi Tusk.

Premier: To oczywiste, że mamy wreszcie te 600 miliardów z Unii

Donald Tusk wspomina na nagraniu o najbliższych i swoim wolnym czasie: - Jestem premierem, więc to oczywiste, że mam bardzo mało czasu dla mojej rodziny i bardzo za nimi tęsknię. Jestem premierem, więc to oczywiste, że kiedy biegnę dyszkę, to pan Tomek z SOP-u też biegnie dyszkę. Ale tylko ja mam zadyszkę.

Tusk odnosi się na koniec do niedawnego przełomu w sprawie pieniędzy unijnych dla Polski. - Jestem premierem, więc to oczywiste, że mamy wreszcie te 600 miliardów z Unii - podkreśla.

KE zdecydowała w sprawie środków dla Polski

Jak informowaliśmy w czwartek, Komisja Europejska wydała wstępną pozytywną ocenę wniosku Polski o płatności z Funduszu Odbudowy. W związku z tym droga do wypłaty Polsce 6,3 mld euro w pierwszej transzy została otwarta. Kwota ta stanowi ponad 10 proc. środków polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Na sumę tę składają się granty (2,69 mld euro) oraz pożyczki (3,63 mld euro).

Środki do naszego kraju popłynąć mają w ciągu kilku najbliższych tygodni. Jak na konferencji prasowej przekazali unijni urzędnicy, "Polska w sposób zadowalający wypełniła pierwsze kamienie milowe" dotyczące m.in. niezależności krajowego sądownictwa.

Polska spełniła warunki niezbędne, by odblokować fundusze spójności z unijnego budżetu - oceniono, wskazując na Kartę Praw Podstawowych. - Komisja uważa, że Polska spełniła warunki horyzontalne związane z Kartą Praw Podstawowych. To pozwoli Polsce na dostęp do 76,5 mld euro środków na okres 2021-2027 w ramach programów polityki spójności, programów dotyczących wspólnej polityki rolnej i rybołówstwa oraz programów finansowania polityki spraw wewnętrznych" - powiedział rzecznik KE w Brukseli Stefan De Keersmaecker.

***

