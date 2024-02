"Obiecałem wnuczkom, że po kampanii znajdę kilka dni tylko dla nich. Może będą w przyszłości jeździć na nartach lepiej od dziadka . Co nie powinno być zbyt trudne" - czytamy w opisie.

Donald Tusk z wnczką. Film hitem w sieci

Jednocześnie użytkownicy instagrama w komentarzach c hwalą polityka za jego postawę i zwracają uwagę na życiową "normalność".

Lot rządowego samolotu do Gdańska. CIR wyjaśnia

Kilka godzin wcześniej w sieci pojawiły się informacje dotyczące lotu rządowej maszyny z Warszawy do Gdańska . Lokalizację można było m.in. śledzić na podstawie serwisu flightradar24.com.

Sprawę natychmiast podchwycili internauci, którzy zasugerowali, że na pokładzie maszyny znajdował się Donald Tusk, który postanowił ekspresowo wrócić do swojego domu w Sopocie .

Głos w tej sprawie zabrał między innymi poseł Suwerennej Polski Jan Kanthak. "Flight radar w wolnej Polsce będzie siedział. Z wiekiem Tusk staje się coraz pracowitszy. Kiedyś wracał w czwartek do Trójmiasta, a teraz siedzi w Warszawie aż do piątku do 11" - napisał polityk.