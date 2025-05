Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Wiadomo, kiedy wypłata

Agnieszka Boreczek

Choć do jesieni jeszcze daleko, w rządowych dokumentach już zawrzało. Emeryci i renciści mogą szykować się na zastrzyk gotówki – mowa o "czternastce". Wiadomo, kiedy w 2025 roku zostanie wypłacone to świadczenie. Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać pieniądze? Wyjaśniamy.