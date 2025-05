Renta wdowia rekordowo popularna

Renta wdowia to świadczenie dla wdów i wdowców, którzy mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych. Mowa tu po pierwsze o rencie rodzinnej, a po drugie o własnym świadczeniu, czyli emeryturze, zasiłku przedemerytalnym, renty z tytułu niezdolności do pracy lub na przykład nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym.

Renta wdowia pozwala wybrać, czy ZUS będzie wypłacał nam 100 proc. renty rodzinnej oraz 15 proc. własnego świadczenia, czy może 100 proc. własnego świadczenia oraz 15 proc. renty rodzinnej.

Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wniosek o rentę wdowią złożyło już 749 tys. osób. Najwięcej w styczniu tego roku, kiedy do urzędów zgłosiło się ponad 308 tys. wdów i wdowców.

Renta wdowia od lipca 2025. Dla kogo?

Prawo do renty wdowiej mają również osoby, które pobierają specjalną emeryturę lub rentę przyznaną przez Prezesa Rady Ministrów. Te same zasady dotyczą osób, które otrzymują świadczenie honorowe przyznane w związku z ukończeniem 100 lat.

Jednocześnie warunkiem niezbędnym, obowiązującym dla wszystkich grup, jest ukończenie 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. By otrzymać rentę wdowią, należy pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, a także nie pozostawać w nowym związku małżeńskim.

Do kiedy składać wnioski o rentę wdowią?

Na dopełnienie formalności wnioskodawcy mają określony czas. Wniosek o rentę wdowią należy złożyćdo 31 lipca 2025 roku, co gwarantuje otrzymanie już pierwszej transzy wypłaty. Nie warto odkładać złożenia dokumentów na ostatni moment. W przypadku ewentualnych braków dokumentów we wniosku mogą pojawić się problemy z otrzymaniem pieniędzy.

Wniosek o rentę wdowią złożony na przykład w maju oznacza, że ZUS wypłaci świadczenie od lipca bieżącego roku. Natomiast jeśli ktoś złoży wniosek w sierpniu lub we wrześniu, to prawo do renty wdowiej taka osoba nabędzie odpowiednio od sierpnia lub września. Za lipiec świadczenie nie będzie wypłacane. Warto więc pamiętać, że renta wdowia nie przysługuje za poprzednie miesiące.

Tyle można zyskać na rencie wdowiej

Renta wdowia obarczona jest limitem wynoszącym trzykrotność najniższej emerytury, która od marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto. Tak więc maksymalna wysokość renty wdowiej to 5636,73 zł brutto. Jeżeli suma świadczeń przekroczy ten próg, nadwyżka zostanie odjęta.

Co istotne, osoby otrzymujące emeryturę wyższą niż limit nie będą mogły skorzystać z nowego świadczenia. Jeżeli nie jesteśmy zdecydowani, który wariant wybrać, to we wniosku o rentę wdowią można zaznaczyć opcję przyznania korzystniejszego wariantuprzez ZUS. Wówczas zakład przeprowadzi wyliczenia i automatycznie wybierze lepszą opcję.

O świadczenie warto się postarać także dlatego, że renta wdowia będzie jeszcze wyższa. Już od 1 stycznia 2027 r. świadczeniobiorcy otrzymają nie 15, ale 25 proc. drugiego świadczenia. To oznacza znaczące podwyżki w wypłatach nowego świadczenia.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią?

Wniosek o rentę wdowią można złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS, w formie papierowej w dowolnej placówce albo przesłać pocztą. Do złożenia dokumentów niezbędny jest formularz ERWD. Jest bardzo ważny, ponieważ na nim wybieramy wariant wypłaty renty.

Co ważne, wniosek o rentę wdowią mogą składać osoby w trakcie ubiegania się o drugie świadczenie. Chodzi na przykład o sytuację, gdy pobieramy własną emeryturę i mamy złożony wniosek do ZUS-u o rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku. Tu urzędnicy podkreślają - zanim złożymy wniosek o rentę wdowią, należy upewnić się, że mamy prawo do dwóch świadczeń. Jeżeli tylko do jednego, a spełniamy warunki, aby otrzymać drugie, to najpierw należy złożyć wniosek o drugie świadczenie.

Na stronie zus.pl znajdziemy specjalną ankietę, która pomaga ocenić, czy spełniamy warunki do otrzymania renty wdowiej. Oprócz tego, z uwagi na ogromne zainteresowanie nowym świadczeniem, udostępniono internetowy kalkulator ZUS, który pozwala oszacować wysokość świadczenia. Działa również specjalna infolinia. Pod numerem 22 560 16 00 można uzyskać pomoc i wypełnić ankietę głosową.

