Problem tak zwanych "czerwcowych emerytur" był dostrzegany już od lat. Wskutek braku waloryzacji kwartalnych osoby, które przechodziły na emeryturę w czerwcu, otrzymywały niższe świadczenia niż te, które zrobiły to w innych miesiącach roku. Wchodząca niebawem w życie ustawa ma to zmienić raz na zawsze. A poszkodowani emeryci mają doczekać się rekompensat.

W związku z opóźnieniem terminu przeliczeń jest również dobra wiadomość dla świadczeniobiorców. Emeryci czerwcowi nie będą musieli składać do ZUS wniosków o ponowne przeliczenie świadczeń, co było przewidziane we wcześniejszych wersjach ustaw. ZUS posiada wszystkie informacje dotyczące tego, komu należy ponownie przeliczyć emeryturę lub rentę i zrobi to automatycznie.