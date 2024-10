Najlepsza pogoda czeka nas od czwartku, kiedy to zrobi się jeszcze słoneczniej. Wraz z nadejściem do Polski kolejnego wyżu zniknie zachmurzenie, nie licząc porannych mgieł, głównie na południu kraju. Po ich ustąpieniu do końca weekendu "będziemy mieli prawdziwą złotą polską jesień" - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.