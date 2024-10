Poranek jest ciepły , zwłaszcza na Pomorzu - tam przez całą noc temperatura nie spadła poniżej 13 stopni Celsjusza. W najcieplejszym Koszalinie w nocy z poniedziałku na wtorek nie było mniej niż 13,8 st. C. Inaczej jest na terenach podgórskich.

Pogoda zaczyna się zmieniać

W Tatrach doszło do inwersji, czyli zjawiska polegającego na tym, że na miejscach położonych wyżej jest cieplej, niż na niższych terenach. O ile na szczytach Tatr było więc nawet 10 st. C, to już w Zakopanem było 0 stopni - informuje IMGW.