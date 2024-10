Pogoda przyniesie wiele zmian

W ciągu dnia możemy liczyć na 13-17 st. C , a na zachodzie i południu nawet 18-20 stopni Celsjusza . We wtorek warunki się pogorszą.

Więcej deszczu, ale wciąż ciepło

Na północny i terenach podgórskich Karpat będzie najchłodniej ( 14 st. C ), cieplej w centrum: około 18 stopni , a na południu nawet do 20 stopni Celsjusza . Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Środa będzie chłodniejsza: od 12 stopni na północy do maksymalnie 16 st. C na południowym wschodzie. Na terenach podgórskich może być zaledwie około 11 stopni . Nad morzem uczucie chłodu może zwiększać wiatr , w porywach osiągający do 55 km/h .

Wyż wróci do Polski

W drugiej połowie tygodnia nastąpi wyraźna zmiana - wynika z prognoz IMGW . Od czwartku do soboty pogodę w naszym kraju znowu będzie kształtował wyż . To oznacza więcej słońca i mniej chmur.

Spokojna, wyżowa aura często oznacza poranne przymrozki i mgły i właśnie z tymi zjawiskami będziemy musieli się zmierzyć. W nocy na terenach podgórskich Karpat może być -1, -2 st. C. W czwartek w ciągu dnia będzie od 10 do 15 stopni Celsjusza, a w piątek od 12 do 16 stopni. Na szczęście do niedzieli będzie sucho i nigdzie nie powinno padać.