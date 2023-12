Sąd Apelacyjny w Poznaniu nakazał ponowne przeprowadzenie procesu w sprawie śmierci Ewy Tylman. To oznacza, że na ławie oskarżonych ponownie zasiądzie Adam Z., którego prokuratura oskarża o to, że w 2015 roku zabił 26-letnią kobietę. Sąd Okręgowy dwukrotnie uniewinniał go w tej sprawie.