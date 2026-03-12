Spis treści: "24 godziny dla Pana" - globalna inicjatywa Kościoła w czasie Wielkiego Postu Skąd wziął się pomysł? Historia nocnej adoracji w Rzymie Które kościoły w Polsce będą otwarte przez 24 godziny 13 i 14 marca?

Przez pełne 24 godziny wierni będą mogli przystąpić do spowiedzi oraz uczestniczyć w modlitwie o każdej porze dnia i nocy. Wybrane parafie rozpoczną wydarzenie Drogą Krzyżową, a zakończą sobotnią Eucharystią dziękczynną.

"24 godziny dla Pana" - globalna inicjatywa Kościoła w czasie Wielkiego Postu

Wielkopostna inicjatywa "24 godziny dla Pana" należy dziś do najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń duchowych przygotowujących wiernych do Triduum Paschalnego.

Program został zapoczątkowany w 2014 roku z inicjatywy papieża Franciszka, który zaproponował prostą formułę: kościoły miały pozostawać otwarte przez całą dobę, aby każdy mógł w dowolnej chwili zatrzymać się na modlitwie i skorzystać z sakramentu pokuty.

Idea ta pojawiła się jako odpowiedź na dwa zjawiska coraz wyraźniej widoczne w Europie: spadającą częstotliwość korzystania z sakramentu pojednania oraz tempo współczesnego życia, które utrudnia wielu osobom znalezienie chwili ciszy i skupienia.

Już podczas pierwszej edycji papież nadał wydarzeniu osobisty charakter. W Bazylice św. Piotra najpierw sam przystąpił do spowiedzi, a następnie zasiadł w konfesjonale, udzielając rozgrzeszenia wiernym. Ten gest szybko stał się symbolem całej inicjatywy, podkreśleniem, że sakrament pokuty to jeden z najważniejszych elementów duchowego przygotowania do Wielkanocy.

Z czasem wydarzenie przyjęło formę praktykowaną dziś w diecezjach na wszystkich kontynentach. Każdego roku, zwykle w przeddzień IV Niedzieli Wielkiego Postu (Laetare), parafie organizują nadzwyczajne godziny otwarcia kościołów. Wierni mogą wówczas uczestniczyć w adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwie indywidualnej oraz przystąpić do spowiedzi bez ograniczeń czasowych, również w środku nocy.

Skąd wziął się pomysł? Historia nocnej adoracji w Rzymie

Źródła inicjatywy "24 godziny dla Pana" sięgają wydarzeń sprzed wyboru papieża Franciszka. W nocy z 12 na 13 marca 2013 roku w rzymskim kościele San Lorenzo in Piscibus młodzi katolicy związani z Centro San Lorenzo podjęli całodobową modlitwę przed Najświętszym Sakramentem.

Ich intencja była szczególna. Kościół przeżywał moment przejścia między pontyfikatami po rezygnacji papieża Benedykta XVI, a wierni modlili się o światło dla przyszłego następcy.

Adoracja trwała nieprzerwanie dzień i noc. Atmosfera skupienia, ciszy i modlitwy pozostawiła silne wrażenie w środowiskach duszpasterskich Rzymu. Właśnie ta forma intensywnej modlitwy stała się inspiracją dla późniejszego programu obejmującego cały Kościół.

Rok później papież Franciszek ogłosił inicjatywę "24 godziny dla Pana" jako wydarzenie o zasięgu globalnym. Jej głównym celem było ponowne umieszczenie sakramentu pojednania w centrum życia parafialnego. W przygotowanie programu zaangażowała się Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, która opracowała zestaw oficjalnych materiałów liturgicznych. Zawierają one schematy nabożeństw pokutnych, fragmenty Pisma Świętego oraz modlitwy wspólnotowe przeznaczone dla parafii na całym świecie. Obecnie zadanie to realizuje Dykasteria ds. Ewangelizacji, kontynuując przygotowanie materiałów duszpasterskich w kilku językach.

Edycja 2026, trzynasta w historii wydarzenia, odbywa się pod hasłem zaczerpniętym z Ewangelii według św. Jana: "Przyszedłem, aby zbawić świat" (J 12,47). Motto wskazuje na jeden z głównych motywów duchowości Wielkiego Postu - powrót człowieka do Boga poprzez nawrócenie i sakrament pojednania. W wymiarze duszpasterskim oznacza to stworzenie przestrzeni ciszy i refleksji w rzeczywistości wypełnionej informacjami, powiadomieniami i nieustannym pośpiechem.

Które kościoły w Polsce będą otwarte przez 24 godziny 13 i 14 marca?

W dniach 13-14 marca 2026 roku w wielu polskich miastach świątynie pozostaną otwarte przez pełne 24 godziny w ramach wielkopostnej inicjatywy. Czuwanie rozpocznie się w piątkowy wieczór nabożeństwem pokutnym lub Drogą Krzyżową. Po nim nastąpi całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu oraz dyżury kapłanów w konfesjonałach, które potrwają aż do sobotniego wieczoru. Wierni będą mogli przychodzić o różnych porach, również późno w nocy lub o świcie, korzystając z możliwości spowiedzi i indywidualnej modlitwy w ciszy.

W archidiecezji łódzkiej modlitwa przez całą dobę zaplanowana została między innymi w:

Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi ,

Kościele św. Antoniego Padewskiego w Tomaszowie Mazowieckim ,

Parafii Matki Bożej Matki Kościoła i św. Barbary w Bełchatowie.

W tych miejscach wierni będą mogli przez całą noc uczestniczyć w adoracji Najświętszego Sakramentu oraz przystąpić do spowiedzi bez wcześniejszego zapisu. Podobny model modlitwy funkcjonował w poprzednich edycjach wydarzenia również w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Gdyni, gdzie całodobowe czuwania organizowano m.in. w Bazylice Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni.

W Warszawie jednym z głównych miejsc modlitwy będzie Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Słomianej. Przez cały dzień i noc wierni będą mogli przystępować do sakramentu pojednania. Zwieńczeniem wydarzenia stanie się sobotnia Eucharystia pod przewodnictwem bp Piotra Jareckiego, poprzedzona wielogodzinną adoracją rozpoczynającą się już w godzinach porannych.

Również w Opolu przygotowano całodobowe czuwanie w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opolu. Modlitwa rozpocznie się Mszą świętą o godzinie 18:00, po której wierni przejdą do nabożeństwa Drogi Krzyżowej i adoracji trwającej nieprzerwanie aż do soboty 14 marca. Harmonogram liturgiczny zakłada rotacyjne dyżury spowiedników oraz wspólnot parafialnych odpowiedzialnych za nocne czuwania przy Najświętszym Sakramencie.

Organizatorzy zachęcają także do włączenia w wydarzenie kaplic zakonnych, domów rekolekcyjnych oraz miejsc duszpasterstwa specjalistycznego, w tym ośrodków penitencjarnych. Całodobowa adoracja wymaga precyzyjnej organizacji: zaangażowania kapłanów, wolontariuszy oraz osób czuwających nad bezpieczeństwem świątyni w godzinach nocnych.

W większości parafii czuwanie rozpoczyna się między godziną 18:00 a 20:00 w piątek i kończy sobotnią Eucharystią dziękczynną. Szczegółowe harmonogramy publikowane są na stronach diecezji i parafii, ponieważ zakres godzin adoracji oraz dyżurów spowiedników zależy od lokalnych możliwości duszpasterskich.

