Poważne zmiany w pogodzie przed samą Wielkanocą. Opady również poza normą
Wielkanoc w tym roku może być wymagająca. Wszystko z powodu wyraźnej zmiany w pogodzie, którą widać w najnowszych prognozach długoterminowych. Początek kwietnia może być znacznie chłodniejszy i bardziej mokry. Musimy się liczyć nie tylko ze spadkami na termometrach, lecz również większą ilością deszczowych, a nawet burzowych dni.
W skrócie
- Prognozy długoterminowe wskazują, że początek kwietnia 2026 roku może być wyraźnie chłodniejszy niż zwykle, z temperaturami poniżej normy.
- Lany Poniedziałek oraz cała pierwsza połowa kwietnia mogą być bardziej deszczowe, szczególnie na zachodzie i południu kraju.
- Opady powyżej normy oraz możliwość wiosennych burz dotyczą całego okresu świątecznego. Na potwierdzenie tych prognoz trzeba jeszcze poczekać.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Wielkanoc w 2026 roku wypada 5 kwietnia. Choć będzie to już okres zdecydowanie wiosenny, może się okazać, że temperatury nie osiągną wartości typowych dla tego okresu. Początek nowego miesiąca może się bowiem okazać wyraźnie chłodniejszy niż zwykle - wynika z prognoz długoterminowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Lany Poniedziałek może być bardziej mokry, niż wcześniej.
Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia
Pogoda na Wielkanoc 2026. Wyraźna zmiana warunków w kwietniu
Marzec jest ciepły i od samego początku spokojny i słoneczny w niemal całej Polsce. W najbliższych dniach to się zmieni, ponieważ przez Polskę przejdą fronty atmosferyczne.
Koniec tego tygodnia oraz weekend nie będą tak przyjemne jak wcześniej. Temperatury spadną, choć wciąż w wielu miejscach za dnia będzie kilkanaście stopni powyżej zera. Mimo wszystko również pozostała część marca może być cieplejsza od średniej.
Druga połowa miesiąca może się okazać w wielu miejscach o 2, a miejscami na północnym wschodzie nawet o 3 stopnie cieplejsza od normy z lat 1991-2020. O tyle średnia temperatura może przekraczać typowe dla marca wartości.
Wszystko zmieni się z nastaniem nowego miesiąca. Kwiecień od samego początku może być zdecydowanie chłodniejszy.
Od pierwszych dni kwietnia powinniśmy się liczyć z wyraźnie zimniejszym okresem. Średnie temperatury będą niższe od normy wieloletniej o 1, a miejscami o ponad dwa stopnie.
To może oznaczać, że nie zabraknie dni, w których w wielu miejscach będzie w ciągu dnia nawet poniżej 10 stopni Celsjusza. Tegoroczna Wielkanoc obecnie zapowiada się na dość chłodną. Czas pokaże, czy nowsze prognozy potwierdzą obecne wyliczenia.
Lany Poniedziałek 2026 w strugach deszczu. Taki scenariusz jest możliwy
Nie tylko temperatury będą się różnić od tych, do których przywykliśmy o tej porze roku. Początek wiosny może się również okazać dość deszczowy, zwłaszcza na zachodzie i południu.
Pierwsze tygodnie kwietnia mogą znacznie się różnić od początku marca. Tym razem trzeba się liczyć z większą ilością deszczowych dni. Większa niż zwykle suma opadów na przełomie marca i kwietnia spodziewana jest w zachodniej połowie Polski oraz na południowym wschodzie. To dotyczy również Wielkanocy.
Opady powyżej normy mogą się utrzymywać przez cały okres świąteczny, szczególnie na zachodzie i południu. Możliwe również będą wiosenne burze w tych samych rejonach.
Cała pierwsza połowa kwietnia może przynieść podobną aurę. Z czasem większą niż zwykle ilość deszczowych dni zanotujemy również w centrum.
Cały czas trzeba jednak mieć na uwadze, że jest to prognoza długoterminowa, która jest obarczona dużym ryzykiem błędu. Wyliczenia na tak odległy okres są bardzo niepewne i trzeba będzie śledzić kolejne prognozy, by upewnić się, że obecne trendy się utrzymają.
-----