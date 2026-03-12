W skrócie Prognozy długoterminowe wskazują, że początek kwietnia 2026 roku może być wyraźnie chłodniejszy niż zwykle, z temperaturami poniżej normy.

Lany Poniedziałek oraz cała pierwsza połowa kwietnia mogą być bardziej deszczowe, szczególnie na zachodzie i południu kraju.

Opady powyżej normy oraz możliwość wiosennych burz dotyczą całego okresu świątecznego. Na potwierdzenie tych prognoz trzeba jeszcze poczekać.

Wielkanoc w 2026 roku wypada 5 kwietnia. Choć będzie to już okres zdecydowanie wiosenny, może się okazać, że temperatury nie osiągną wartości typowych dla tego okresu. Początek nowego miesiąca może się bowiem okazać wyraźnie chłodniejszy niż zwykle - wynika z prognoz długoterminowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Lany Poniedziałek może być bardziej mokry, niż wcześniej.

Pogoda na Wielkanoc 2026. Wyraźna zmiana warunków w kwietniu

Marzec jest ciepły i od samego początku spokojny i słoneczny w niemal całej Polsce. W najbliższych dniach to się zmieni, ponieważ przez Polskę przejdą fronty atmosferyczne.

Koniec tego tygodnia oraz weekend nie będą tak przyjemne jak wcześniej. Temperatury spadną, choć wciąż w wielu miejscach za dnia będzie kilkanaście stopni powyżej zera. Mimo wszystko również pozostała część marca może być cieplejsza od średniej.

Tak jak pierwsza część miesiąca, druga polowa marca może być wyraźnie cieplejsza od średniej wieloletniej WXCharts materiał zewnętrzny

Druga połowa miesiąca może się okazać w wielu miejscach o 2, a miejscami na północnym wschodzie nawet o 3 stopnie cieplejsza od normy z lat 1991-2020. O tyle średnia temperatura może przekraczać typowe dla marca wartości.

Wszystko zmieni się z nastaniem nowego miesiąca. Kwiecień od samego początku może być zdecydowanie chłodniejszy.

Cały marzec może się okazać cieplejszy od średniej wieloletniej. Początek kwietnia, czyli między innymi okres świąteczny, może być wyraźnie chłodniejszym okresem IMGW materiał zewnętrzny

Od pierwszych dni kwietnia powinniśmy się liczyć z wyraźnie zimniejszym okresem. Średnie temperatury będą niższe od normy wieloletniej o 1, a miejscami o ponad dwa stopnie.

To może oznaczać, że nie zabraknie dni, w których w wielu miejscach będzie w ciągu dnia nawet poniżej 10 stopni Celsjusza. Tegoroczna Wielkanoc obecnie zapowiada się na dość chłodną. Czas pokaże, czy nowsze prognozy potwierdzą obecne wyliczenia.

Lany Poniedziałek 2026 w strugach deszczu. Taki scenariusz jest możliwy

Nie tylko temperatury będą się różnić od tych, do których przywykliśmy o tej porze roku. Początek wiosny może się również okazać dość deszczowy, zwłaszcza na zachodzie i południu.

Pierwsze tygodnie kwietnia mogą znacznie się różnić od początku marca. Tym razem trzeba się liczyć z większą ilością deszczowych dni. Większa niż zwykle suma opadów na przełomie marca i kwietnia spodziewana jest w zachodniej połowie Polski oraz na południowym wschodzie. To dotyczy również Wielkanocy.

Opady powyżej normy mogą się utrzymywać przez cały okres świąteczny, szczególnie na zachodzie i południu. Możliwe również będą wiosenne burze w tych samych rejonach.

Kwiecień zapowiada się na znacznie bardziej deszczowy niż marzec. Wielkanoc 2026 roku w wielu miejscach może być mokra IMGW materiał zewnętrzny

Cała pierwsza połowa kwietnia może przynieść podobną aurę. Z czasem większą niż zwykle ilość deszczowych dni zanotujemy również w centrum.

Cały czas trzeba jednak mieć na uwadze, że jest to prognoza długoterminowa, która jest obarczona dużym ryzykiem błędu. Wyliczenia na tak odległy okres są bardzo niepewne i trzeba będzie śledzić kolejne prognozy, by upewnić się, że obecne trendy się utrzymają.

