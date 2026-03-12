Pierwsze słowa nowego przywódcy Iranu. "Nie powstrzymamy się od pomsty"

"Nie powstrzymamy się od pomsty za krew męczenników" - przekazał w swoim pierwszym oświadczeniu po wyborze na najwyższego przywódcę Iranu Modżtaba Chamenei. Syn zabitego Alego Chamaneiego przekazał, że zamknięcie cieśniny Ormuz powinno być kontynuowane jako "środek nacisku na wroga".

Modżtaba Chamenei
Modżtaba Chamenei opowiedział się za utrzymaniem zamknięcia cieśniny Ormuz-/AFP/East NewsEast News

W skrócie

  • Modżtaba Chamenei w swoim pierwszym oświadczeniu zapowiedział kontynuację zamknięcia cieśniny Ormuz i "odwet za krew męczenników".
  • Nowy najwyższy przywódca Iranu zapowiedział, że ataki na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie będą kontynuowane, a Teheran będzie domagał się od USA i Izraela reparacji.
  • Według doniesień medialnych Modżtaba Chamenei reprezentuje radykalne skrzydło reżimu, a w przeszłości miał zarządzać wielomiliardową fortuną ajatollahów.
Nowy najwyższy przywódca Iranu w swoim pierwszym oświadczeniu odczytanym przez prezentera w państwowej telewizji wezwał naród do jedności i zapowiedział, że zamknięcie cieśniny Ormuz powinno być kontynuowane.

"Wszystkie bazy USA w regionie powinny być natychmiast zamknięte. Te bazy zostaną zaatakowane" - przekazał Chamenei cytowany przez Reuters.

    Modżtaba Chamenei: Zamknięcie cieśniny Ormuz powinno zostać utrzymane

    Irański lider zwrócił się także do władz w sąsiednich państwach, twierdząc, że Teheran atakuje na ich terytorium wyłącznie jednostki wojskowe. - Wierzymy w przyjaźń z sąsiadami, celujemy tylko w bazy i nieuchronnie będziemy to kontynuować - poinformował ajatollah.

    - Nie powstrzymamy się od pomsty za krew męczenników - zapowiedział Modżtaba Chamenei i podziękował "bojownikom frontu oporu", których nazwał "nieodłączną częścią wartości rewolucji islamskiej".

    Modżtaba Chamenei zapowiedział także, że Iran będzie domagał się rekompensaty za zniszczenia dokonane wskutek amerykańsko-izraelskich ataków. W przeciwnym razie Iran przeprowadzi proporcjonalne ataki odwetowe.

    Modżtaba Chamenei nowym przywódcą Iranu. Donald Trump niezadowolony z wyboru

    Modżtaba Chamenei, drugi syn Alego Chameneiego, został wybrany na najwyższego przywódcę Iranu w niedzielę. Zgromadzenie Ekspertów wezwało naród irański do "zachowania jedności i złożenia przysięgi wierności nowemu najwyższemu przywódcy", posłuszeństwo zadeklarowało wojsko i Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.

      Na wybór Zgromadzenia Ekspertów negatywnie zareagował Donald Trump. W rozmowie z Fox News prezydent USA stwierdził, że "nie jest zadowolony" z wyboru Modżtaby Chameneiego na irańskiego przywódcę. Wcześniej Trump deklarował, że nie po to zaatakował Iran, aby "skończyć z kolejnym Chameneim".

      Modżtabie Chameneiemu pogratulował natomiast Władimir Putin. W poniedziałek Kreml przekazał, ze prezydent Rosji jest przekonany, że nowy najwyższy przywódca będzie kontynuował dzieło swojego ojca "z honorem" i zjednoczy naród irański "w obliczu ciężkich prób".

      Prezydent Rosji zapowiedział, że będzie nadal wspierać Teheran i pragnie "potwierdzić solidarność z irańskimi przyjaciółmi".

      Media: Nowy Chamenei będzie sprzyjał radykałom. Przez lata zrządzał fortuną ajatollahów

      Modżtaba jeszcze przed śmiercią Alego Chameneiego był typowany na jego następcę. 57-letni duchowny ma reprezentować skrajne skrzydło irańskiego reżimu. Według "The Times of Israel" władze Iranu wybrały "drogę konfrontacji".

      "Mianowanie Modżtaby na następcę przez Zgromadzenie Ekspertów zapewnia radykałom miejsce u steru władzy w Teheranie" - podał dziennik.

      Nowy ajatollah w przeszłości miał pociągać za sznurki w sieci finansowych powiązań reżimu. Według ustaleń Bloomberga Modżtaba Chamenei miał zgromadzić wielomiliardową fortunę.

      Modżtaba przez lata miał czerpać korzyści m.in. z transportu morskiego w Zatoce Perskiej, handlu najbardziej prestiżowymi nieruchomościami w europejskich stolicach, a w ostatnich latach także z obrotu kryptowalutami.

      Źródło: Reuters, Fox News, Bloomberg

