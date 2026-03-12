W skrócie Komisja Europejska zaproponowała misję w celu inspekcji rurociągu Przyjaźń w Ukrainie i czeka na reakcję Kijowa.

Węgry wysłały do Ukrainy misję rozpoznawczą, żądają wznowienia przesyłu surowca oraz wezwały UE do zdjęcia sankcji z Rosji.

Prezydent Zełenski stwierdził, że nie zna celu wizyty węgiersko-słowackiej delegacji.

Węgierski minister spraw zagranicznych zaprezentował notę dyplomatyczną w sprawie tej wizyty, obalając słowa Zełenskiego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Informację o nowej inicjatywie UE w sprawie konfliktu Węgier i Ukrainy podał rzecznik Komisji Europejskiej.

- Zaproponowaliśmy misję mającą na celu przeprowadzenie inspekcji rurociągu Przyjaźń w Ukrainie - powiedział rzecznik na konferencji prasowej, którego cytuje Reuters.

UE chce pojechać z misją do Ukrainy. Chodzi o rurociąg Przyjaźń

Komisja Europejska zaznacza, że czeka teraz na odpowiedź Kijowa.

W środę z kolei do Ukrainy misję rozpoznawczą wysłał Budapeszt - podał tamtejszy minister energii Gabor Czepek. Węgry żądają bowiem, by Ukraina wznowiła przesył surowca i oskarżają ją o celowe wstrzymywanie tranzytu. Wzywają też UE do zdjęcia sankcji z Rosji w obliczu wzrastających cen energii.

W konflikt zaangażowana jest także Słowacja, której przedstawiciele również mają brać udział w działaniach węgierskiej delegacji.

Tymczasem Kijów utrzymuje, że tranzyt surowca wstrzymano z uwagi na uszkodzenia infrastruktury rurociągu w rosyjskim ataku.

Po tym, jak Węgry zapowiedziały wyjazd delegacji, sytuację dla agencji Ukrinform skomentował prezydent Wołodymyr Zełenski. Stwierdził on, że nic nie wie o tym, jaki cel ma wysłanie węgiersko-słowackiej grupy inspekcyjnej.

- A co ta delegacja tu robi? Nie wiem. MSZ powiedziało mi, że... cóż, przyjechali ludzie. Opisali to jako prywatną wycieczkę - mówił Zełenski.

Awantura o rurociąg Przyjaźń. Szijjarto oburzony słowami Zełenskiego

Oburzenie słowami prezydenta Ukrainy wyraził szef resortu dyplomacji Węgier Peter Szijjarto.

"Prezydent Ukrainy kłamie. Wczoraj poinformowaliśmy Ukraińców w oficjalnej nocie dyplomatycznej, że węgierska delegacja na czele z wiceministrem energetyki uda się do Ukrainy" - przekazał w sieci szef MSZ Węgier.

Szijjarto pokazał także notę dyplomatyczną, którą Węgrzy mieli przekazać kijowskim władzom. Można przeczytać w niej, że Węgrzy proszą Ukraińców o pomoc w organizacji spotkania z szefem resortu energii Denysem Szmyhalem i informują o zamiarze przekroczenia granicy.

Źródła: Reuters, Ukrinform

Akt oskarżenia przeciwko Dworczykowi ws. afery mailowej. Tomczyk: Ma jakieś wątpliwości co do procedur? Polsat News Polsat News