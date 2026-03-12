W skrócie MSZ wydało ostrzeżenia dotyczące podróży do Sri Lanki, Malediwów i Nepalu, związane z konfliktem na Bliskim Wschodzie oraz trasami lotniczymi przez kraje Zatoki Perskiej.

MSZ poinformowało o napiętej sytuacji wewnętrznej, możliwości demonstracji, protestów i niepokojów społecznych w Nepalu oraz podkreśliło problem przestępczości.

Resort zaleca zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróży do Bangladeszu z uwagi na pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa i zagrożenie terroryzmem.

W przypadku podróży do Sri Lanki i na Malediwy - informuje MSZ na X - ostrzeżenia związane są z trwającym konfliktem na Bliskim Wschodzie oraz tym, że większość połączeń lotniczych do tych państw odbywa się przez kraje Zatoki Perskiej.

Sri Lanka, Nepal i Malediwy. MSZ wydało ostrzeżenia

W przypadku Nepalu resort dyplomacji zwraca uwagę na to, że oprócz tego, że większość połączeń lotniczych do tego kraju także odbywa się przez kraje Zatoki Perskiej, to jest też w tym państwie dodatkowo możliwość wystąpienia demonstracji i protestów.

MSZ zaznacza na swoich stronach internetowych, że w całym Nepalu należy liczyć się z możliwością wystąpienia niepokojów społecznych i zamieszek ulicznych oraz strajków generalnych.

Resort wskazuje, że w ostatnim czasie dochodziło do starć pomiędzy zwolennikami poszczególnych sił politycznych, które paraliżowały życie codzienne. "Sytuacja wewnętrzna w Nepalu pozostaje napięta. Problemem pozostaje pospolita przestępczość" - podkreśla resort.

Nowe ostrzeżenia MSZ. Resort odradza podróże do trzech państw

MSZ zwraca ponadto uwagę na X na pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa w Bangladeszu i zaleca w związku z tym podróżującym do tego kraju zachowanie szczególnej ostrożności.

Podkreśla też w informacjach dla podróżujących, że Bangladesz jest państwem zagrożonym terroryzmem; jak zaznacza, w przeszłości dochodziło do ataków w centrum Dhaki, w miejscach popularnych wśród cudzoziemców.

Resort dyplomacji niezmiennie apeluje też do podróżnych o rejestrowanie się w systemie Odyseusz.

28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczych zawiesiło swoje rejsowe loty w regionie m.in. PLL LOT do Dubaju i Tel Awiwu, Air France do Dubaju, Rijadu, Tel Awiwu i Bejrutu.

