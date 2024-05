Dodatek do emerytury weterana poszkodowanego jest formą wsparcia finansowego przewidzianego dla osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu podczas uczestnictwa w misjach poza granicami kraju. Jest to dodatkowe świadczenie wypłacane razem z emeryturą lub rentą. Wypłaty tego dodatku dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a o jego przyznanie mogą ubiegać się osoby, które mają status weterana poszkodowanego. Reklama

Status ten przysługuje osobom, które spełniły szereg określonych kryteriów. Obejmują one udział w misjach zagranicznych oraz przyznanie świadczeń odszkodowawczych za problemy zdrowotne, które bezpośrednio wynikają z działań wojennych podczas tych misji. Co więcej, aby kwalifikować się do tego statusu, osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub skarbowe związane z wykonywaniem zadań służbowych poza granicami kraju, ani za przestępstwo przeciwko Polsce. Status ten, zgodnie z ustawą z 19 sierpnia 2011 r., jest przyznawany przez ministra obrony narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Nowelizacja z 7 lipca 2023 r. rozszerza krąg osób uprawnionych do otrzymywania dodatku. Po zmianie dodatek do emerytury może być przyznany nie tylko emerytom i rencistom, ale również osobom nadal aktywnym zawodowo, co stanowi istotne poszerzenie wsparcia dla poszkodowanych żołnierzy i funkcjonariuszy.

Przeczytaj też: Weszły nowe stawki odszkodowań za wypadek w pracy. Zmiany od kwietnia Reklama

Dodatek jest obliczany na podstawie procentowego uszczerbku na zdrowiu, który weteran odniósł podczas służby za granicą. Kwota tego dodatku jest bezpośrednio powiązana z najniższą emeryturą, której wysokość na 1 marca 2024 wynosi 1780,96 zł. Stopień uszczerbku na zdrowiu determinuje procent tej podstawy, od którego wypłacane są świadczenia: przy uszczerbku od 10 do 20 procent wynosi 10 procent podstawy, czyli około 178 zł; dla uszczerbku od 51 do 60 procent jest to 50 procent, czyli około 890 zł; a dla najcięższego uszczerbku powyżej 90 procent, dodatek może wynosić nawet 130 procent najniższej emerytury, czyli około 2315 zł.

Aby ubiegać się o dodatek dla weterana poszkodowanego, najpierw należy uzyskać status prawny w formie decyzji administracyjnej. Po otrzymaniu takiej decyzji weteran musi złożyć wniosek o wypłatę dodatku w ZUS. Wniosek można dostarczyć osobiście, przez pełnomocnika, pocztą lub za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego, jeśli wnioskodawca przebywa za granicą.

Decyzja o przyznaniu dodatku jest zazwyczaj wydawana w ciągu 30 dni. Świadczenie wypłacane jest razem z emeryturą lub rentą. W sytuacji, gdy emerytura lub renta jest zawieszona, dodatek jest wypłacany kwartalnie. Ważne jest, aby wszelkie zmiany w stanie zdrowia czy sytuacji prawnej weterana były zgłaszane do ZUS, aby zachować prawo do dodatku i odpowiednio dostosować jego wysokość. Reklama