Świadczenie kompensacyjne jest odpowiednikiem emerytury pomostowej dla nauczycieli. Między innymi to, kto może otrzymać świadczenie i jak ustalana jest jego wysokość, regulowane jest przez u stawę z 22 maja 2009 roku o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych .

Komu przysługuje świadczenie kompensacyjne?

To natomiast nie wszystko. Nauczyciel powinien mieć co najmniej 30 lat stażu, który składa się z okresów składkowych i nieskładkowych. Na te 30 lat powinno się składać co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej o wymiarze przynajmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.