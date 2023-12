Pogoda w sylwestra daleka będzie od tej oczekiwanej. Wszystko z powodu atlantyckiego niżu Costa , który nadciąga nad Europę. Jego skutki odczujemy już w sobotę, poprzez zwiększoną liczbę opadów, jednak to sylwester może okazać się punktem kulminacyjnym dla "pogodowego armagedonu".

Sobota przed sylwestrem , jak wynika z prognoz, zapowiada się bardzo nieprzyjemnie. Będzie pochmurno , jedynie na południu i w centrum kraju miejscami spodziewane są przejaśnienia i rozpogodzenia. Będzie także mokro . W górach oraz na północy możliwy jest również deszcz ze śniegiem . Temperatury maksymalne wyniosą od 4 stopni Celsjusza na północy, 7 stopni w centrum, a najcieplej sobota zapowiada się na południowym zachodzie. Tam do 9 stopni Celsjusza . Wiatr będzie w dalszym ciągu umiarkowany, okresami dość silny, południowo-zachodni i zachodni, w porywach do 75 km/h .

Pogoda. Sylwester deszczowy, możliwy mróz

- Początkowo, głównie w górach oraz na północy kraju, możliwe są zanikające przelotne opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Z kolei nad ranem, zwłaszcza na południu, mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do ok. 300 m. I tam miejscami na drogach i chodnikach może być ślisko - ostrzega Michał Kowalczuk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W nocy może pojawić się niewielki mróz . Od minus 2 stopni Celsjusza w centrum do ok. 2 stopni Celsjusza na plusie nad morzem oraz na zachodzie.

Pogoda na sylwestra. Deszcz i wysoka temperatura

Sylwester także będzie dość pochmurny. Na większe przejaśnienia mogą liczyć mieszkańcy centrum kraju. Temperatura daleka będzie od zimowej. Termometry niemal w całej Polsce wskażą od 7 do 10 stopni Celsjusza. Chłodniej jedynie nad morzem, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu - tam od 5 do 6 stopni. Na szczytach Sudetów i Tatr mróz - do minus 3 stopni.