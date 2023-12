Pogoda w nocy z soboty na niedzielę. Warunki na drogach mogą być niebezpieczne

Temperatura minimalna wyniesie od minus 3 stopni Celsjusza na wschodzie do ok. 0-1 stopnia Celsjusza na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Nad morzem możliwe porywy do 60-65 km/h, z kierunku północno-zachodniego.