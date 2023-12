Po Świętach Bożego Narodzenia do Polski dotarło lekkie ochłodzenie . Z najnowszych prognoz IMGW wynika jednak, że wciąż będzie stosunkowo ciepło, jak na tę porę roku. Okazuje się, że w sylwestra w ciągu dnia miejscami temperatura może przekroczyć 10 stopni Celsjusza.

Sylwester 2023 dla wytrwałych. Mokry początek 2024 roku

Jak wynika z modelu pogodowego ECMWF EPS, zaprezentowanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pierwszy tydzień nowego roku w całej Polsce będzie cieplejszy niż zazwyczaj.

Według IMGW wiele wskazuje na to, że mokro może być w całym kraju, a suma opadów może wynieść 12 do 22 mm. Pierwszy tydzień 2024 roku może obfitować w opady, które wyniosą od 85 do nawet 229 proc. normy wieloletniej z okresu od 1991 do 2020 roku.

Wiedząc, co nas czeka na początku 2024 roku, łatwiej będziemy mogli się pogodzić z faktem, że w ostatni dzień 2023 roku najprawdopodobniej będzie pochmurny i deszczowy.

Sylwester 2023 na plusie i z silnym wiatrem

Z analizy dostępnych modeli ECMWF wynika, że ostatnie dni 2023 roku wciąż będą stosunkowo ciepłe. 31 grudnia nie będzie inaczej: w całym kraju temperatury będą dodatnie.

Zgodnie z prognozami IMGW w niedzielę w ciągu dnia termometry pokażą od 4 st. C na północnym wschodzie kraju, przez około 8 st. C w centrum do nawet 11 stopni Celsjusza lokalnie na południowym zachodzie Polski. W sylwestra aura będzie nieprzyjemna, z dużym zachmurzeniem i lokalnymi opadami deszczu oraz deszczu ze śniegiem.

Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, nad morzem osiągający w porywach prędkość do 85 km/h.

Nowy Rok: Może pojawić się śnieg

Według wstępnych prognoz pogody noc z 31 grudnia na 1 stycznia będzie upływać pod znakiem dużego, a na północy całkowitego zachmurzenia. Trzeba się liczyć z okresowymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Na zachodzie i południowym zachodzie w nocy możliwy będzie mróz sięgający -2 st. C. Na terenach podgórskich będzie około 0 st. C. Najcieplej będzie na południu kraju, gdzie termometry pokażą do 4 stopni Celsjusza. Nad morzem będzie silnie wiało: porywy mogą osiągnąć prędkość do 80 km/h.

W pierwszy dzień 2024 roku dalej będzie pochmurnie, z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. W rejonie Suwalszczyzny może padać sam śnieg. Najcieplej będzie na zachodzie, południowym zachodzie oraz w centrum: około 8 stopni Celsjusza. Najniższych temperatur trzeba się spodziewać na północnym wschodzie kraju oraz na terenach podgórskich, gdzie termometry pokażą 5-6 st. C.

Wciąż może wiać stosunkowo silny wiatr, osiągający w porywach prędkość do około 70 km/h, a nad morzem do 80 km/h.

