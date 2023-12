Sylwester 2023: Ciepło i deszczowo

Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW informuje, że według najnowszego modelu ECMWF w sylwestra minimalna temperatura powietrza wyniesie -1 st. C na południowym wschodzie kraju. Najcieplej będzie natomiast na zachodzie i południu Polski , gdzie termometry pokażą do 9 st. C . IMGW prognozuje duże zachmurzenie, jednak na południu będzie ono umiarkowane. Lokalnie będą występować słabe opady deszczu .

Nowy Rok: Pogoda mało zimowa

W noc sylwestrową będzie pochmurnie, szczególnie na północy. Lokalnie może padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Deszcz może padać praktycznie w całym kraju. Najchłodniej w nocy może być na południowym zachodzie i zachodzie, gdzie temperatura może spaść do -2 st. C. Na południu do 4 st. C.W dalszym ciągu możliwe będą silne podmuchy wiatru. Nad morzem porywy mogą osiągać prędkość do 80 km/h.