W sobotę w dalszym ciągu występować będzie dużo chmur. Jak podkreśla Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, z północnego zachodu będzie napływało chłodne powietrze polarne morskie "z domieszką powietrza arktycznego".

Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, dlatego w najbliższych dniach możemy spodziewać się opadów śniegu. - Tylko w centrum i na północnym wschodzie możliwe większe przejaśnienia. W całym kraju przelotne opady śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej na północy do ok. 5-7 cm - podkreślił synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.

Pogoda. Zamiecie śnieżne i wiatr nawet do 110 km/h w Tatrach

W całej Polsce, z wyjątkiem województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego porywisty wiatr powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne. Silne porywy wiatru zaobserwować będzie można w województwie dolnośląskim, opolskim i śląskim. Wysoko w Beskidach wiatr bardzo silny, od 50 km/h do 60 km/h, w porywach do 90 km/h z kolei w szczytowych partiach Sudetów wiatr osiągać będzie prędkość od 40 km/h słabnący do 50 km/h, w porywach około 80 km/h - informuje IMGW.

Temperatura maksymalna wahać się będzie od 1 stopnia na wschodzie Polski do 3 stopni nad samym morzem. - Wiatr wiać będzie z kierunków zachodnich i będzie on umiarkowany i dość silny, w porywach na wschodzie do około 70 km/h, a nad morzem do około 80 km/h - ostrzegł synoptyk.

Najniższe temperatury wskażą termometry wysoko w Beskidach i na szczytach Sudetów - od -8 stopni Celsjusza do -5 stopni Celsjusza. Nieco gorsze warunki panować będą natomiast w województwie małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

"Temperatura maksymalna od -1 stopnia Celsjusza do 1 stopnia, w rejonach podgórskich od -3 stopni Celsjusza do -1 stopnia, w Górach Świętokrzyskich około -3 stopnie Celsjusza, a wysoko w Beskidach oraz na szczytach Bieszczadów od -8 stopni Celsjusza do -5 stopni" - czytamy. Najzimniej będzie na szczytach Tatr, gdzie słupki rtęci spadną do około -11 stopni Celsjusza.

W tamtych rejonach wiatr również nie będzie odpuszczać. Wysoko w górach wiatr od 55 km/h do 70 km/h, w porywach do 80 km/h w Bieszczadach i do 110 km/h w Tatrach.

Pogoda nie odpuszcza. Posypały się alerty IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenie przed silnym wiatrem dla powiatów: karkonoskiego, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego i kłodzkiego w województwie dolnośląskim.

Alert IMGW obowiązuje do godz. 9:40 w powiatach: karkonoskim, kamiennogórskim, wałbrzyskim oraz kłodzkim.

Ponadto, IMGW wystosowało ostrzeżenie meteorologiczne dotyczące roztopów. "Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej zalegającej w górach i rejonach podgórskich" - podano.

Temperatura minimalna będzie wynosić od 2 stopni Celsjusza do 5 stopni, a temperatura maksymalna od 3 stopni Celsjusza do 8 stopni. Suma opadów deszczu do 10 mm na dobę. Alert IMGW dotyczący roztopów będzie obowiązywał w powiatach: lwóweckim oraz lubańskim od 24 grudnia od godz. 7:00 do 25 grudnia do godz. 7:00.

Prognoza pogody. Niebezpieczna sytuacja w górach

Atak zimy najbardziej widoczny jest w górach. W ostatnim czasie na Śnieżce porywy wiatru osiągały 187 km/h. Temperatura wynosiła - 9 stopni Celsjusza, natomiast odczuwalna to - 42 stopnie.

Portal Twoja Pogoda, zgodnie z komunikatami GOPR i TOPR, ostrzega przed wyprawami w góry, gdzie zamiecie śnieżne powodują ograniczenie widoczności na szlakach do kilku metrów. Jak podkreślono, "w takich warunkach łatwo jest zboczyć ze szlaku i zabłądzić, a wychłodzenie organizmu następuje błyskawicznie".

Co więcej, panuje także zagrożenie lawinowe - w Karkonoszach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia, w Tatrach, Beskidzie Żywieckim i w Bieszczadach drugi stopień. Prognozuje się, że skrajna pogoda utrzymywać się będzie do 27 grudnia.

