Czarnek zakpił z nazwiska Thun. Europosłanka opowiada zabawnym nagraniem

"Nie komentuję byle czego wygłoszonego przez byle kogo. Szkoda na to naszej uwagi" - w ten sposób europosłanka Polski2050 odniosła się do ostatniej wypowiedzi ministra Czarnka. Do wpisu dodała nagranie, w którym m.in. celebryci mówią pełne nazwisko. To bezpośrednie nawiązanie do kpin Czarnka z niemieckiego nazwiska europosłanki.

Zdjęcie Europosłanka Róża Maria Gräfin von Thun und Hohenstein i minister Przemysław Czarnek / East News/Tomasz Jastrzebowski/REPORTER/PAP/Piotr Nowak /