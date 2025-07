- Musiałbym więc zrzec się funkcji polityczno - partyjnych, a tego nie chcę robić. Ale jeszcze rozmawiamy z Karolem Nawrockim. Nawet, jeśli nie zostanę szefem jego kancelarii, to i tak będę pomagał Karolowi Nawrockiemu. Ma we mnie ogromnego sojusznika i wielkie poparcie - zaznacza.

Fakt, iż Czarnek nie trafi do KPRP ma podobno budzić zadowolenie u Jarosława Kaczyńskiego , bowiem docenia on dotychczasową pracę byłego ministra edukacji narodowej.

- On to świetnie robi, godzi różne frakcje, ma posłuch, darzą go szacunkiem w terenie. A z kolei w Kancelarii Prezydenta byłby "pod" Nawrockim, w PiS chce się z kolei wybić i to robi konsekwentnie, Przemek chce być numerem dwa, tuż za prezesem, a wkrótce numerem jeden. On po prostu chce być prezesem za kilka lat, a nawet premierem w rządzie PiS i Konfederacji - zdradza "SE" jeden z polityków PiS.