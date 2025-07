Jak zaznaczył w uzasadnieniu sędzia Jarosław Wyrembak, "władzę orzeczniczą TK konstytucja z natury może opierać jedynie na składach sędziowskich , które realnie mogą przystąpić i które przystępują do jej wykonywania , a nie na składach hipotetycznych, tylko teoretycznie możliwych do osiągnięcia, a faktycznie jednak nieosiągalnych".

W ocenie TK zakwestionowany we wtorek przepis dotyczący pełnego składu " może prowadzić do zablokowania Trybunału Konstytucyjnego i uniemożliwienia wykonywania jego konstytucyjnych zadań oraz funkcji".

W związku z tym przepis jest niekonstytucyjny "przez to, że odbiera TK nadaną mu przez ustrojodawcę władzę orzekania w składzie wszystkich sędziów, co do których nie zachodzą żadne przeszkody faktyczne ani prawne do orzekania".