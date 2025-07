"Chęć pomocy koledze". Resort reaguje na ułaskawienie Bąkiewicza przez Dudę

Swoją decyzję prezydent Andrzej Duda podjął 11 lipca, a do resortu sprawiedliwości wpłynęła ona cztery dni później. To o tyle ważne, że 10 lipca Adam Bodnar, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, cofnął postanowienie swojego poprzednika Zbigniewa Ziobry, który wszczął postępowanie ułaskawieniowe i zdecydował o wstrzymaniu wykonania prawomocnie orzeczonej wobec Roberta Bąkiewicza kary.

"Decyzji Prezydenta w sprawie ułaskawienia nie ma do dziś. W efekcie od półtora roku prawomocny wyrok nie jest wykonywany. Jednocześnie wszyscy widzimy, jak już po wydaniu wyroku zachowuje się osoba skazana. Uznałem, że brak jest podstaw do dalszego korzystania przez Roberta Bąkiewicza z tego przywileju" - tak swoją decyzję na Twitterze/X uzasadniał minister Bodnar.

Rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego Anna Adamiak poinformowała, że prezydenckie ułaskawienie obejmuje jedynie karę ograniczenia wolności, dlatego Bąkiewicz będzie zobowiązany do zapłaty nawiązki. Nie dojdzie również do zatarcia skazania.

Właśnie na tę ostatnią kwestię uwagę zwraca Arkadiusz Myrcha. - Gdyby prezydent uznał działalność pana Bąkiewicza za pozytywną, to ułaskawiłby go też co do samej winy i mielibyśmy zupełnie inną sytuację. Tymczasem prezydent jednocześnie krytykuje jego czyny i uznaje jego winę, ale pokazuje, że ten konkretny człowiek nie musi odpracowywać swojej winy - argumentuje wiceminister sprawiedliwości. Zdaniem polityka, "to fatalny sygnał dla całego wymiaru sprawiedliwości". - Pokazuje, że obywatel dzięki sympatii prezydenta może dowolnie nabroić i uchodzi mu to płazem - mówi Interii.